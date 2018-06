Sigmaringen Asylbewerber in Sigmaringen verletzt einen Polizisten bei Kontrolle

Asylbewerber in Sigmaringen verletzt einen Polizisten bei Kontrolle

In Sigmaringen hat ein Asylbewerber aus Gambia einen Polizisten verletzt. Die Beamten hatten zwei Aylbewerber kontrolliert, als ein 23-Jähriger den Polizisten attackierte. Der Biss eines Polizeihundes in das Gesäß beendete die Flucht des Mannes.

Bei der Kontrolle zweier Asylbewerber aus Gambia, die am Mittwochabend Beamten des Polizeireviers in einem Gebüsch im Prinzengarten aufgefallen waren, attackierte einer der beiden Männer die Polizisten, informieren die Staatsanwaltschaft Sigmaringen und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Dabei stürzte einer der Beamten zu Boden, wo er mit dem Hinterkopf aufschlug und eine Gehirnerschütterung erlitt, bei seinem Streifenpartner ging die Brille zu Bruch. Als der 23-Jährige zu flüchten versuchte, wurde er von herbei gerufenen Polizeihundeführern verfolgt, die einen Diensthund einsetzten. Nachdem dieser den jungen Mann durch einen Biss ins Gesäß stellen konnte, gelang es den Beamten, den offensichtlich unter Drogeneinwirkung stehenden und äußerst aggressiven Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen.

Zwei portionierte Konsumeinheiten Marihuana gefunden

Bei einer Suche im Gebüsch wurden zwei portionierte Konsumeinheiten Marihuana gefunden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei dem 23-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und der Gambier nach ärztlicher Behandlung zum Polizeirevier gebracht, wo er auf richterliche Anordnung die Nacht in der Gewahrsamszelle verbrachte.

Noch am gleichen Abend stellten Beamte bei der Eisenbahnbrücke zwei Asylbewerber aus Tunesien und Syrien fest, von denen einer beim Erkennen der Polizisten eine Marihuana-Aluplombe wegwarf. Bei der Überprüfung und Durchsuchung der in Bad Saulgau wohnhaften Männer stießen die Beamten noch auf ein Tabak-Marihuana-Gemisch und in der Unterwäsche eines der Tatverdächtigen auf eine weitere Aluplombe mit Marihuana.

Insgesamt wurden etwa zehn Gramm Betäubungsmittel sichergestellt. Nur kurze Zeit später nahmen die Beamten der Ermittlungsgruppe starken Marihuana-Geruch in Höhe eines Gebäudes wahr, weshalb sie das betreffende Zimmer eines 37-jährigen Gambiers in der Gemeinschaftsunterkunft durchsuchten. Bei dem Tatverdächtigen, der offensichtlich einen Joint geraucht hatte, fanden die Polizisten etwa fünf Gramm Marihuana.