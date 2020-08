1. Runde SBFV-Pokal: FC Singen 04 – SC Pfullendorf (Samstag, 18 Uhr, Hohentwiel-Stadion). – Gleich in der ersten Runde treffen im Pokal zwei Clubs aufeinander, die in der Vergangenheit sportliche Akzente in der regionalen Fußballszene setzten. Von der Nachkriegszeit bis hinein in die 1970er-Jahre gab der FC Singen 04 den Ton im Fußball-Bezirk Bodensee an.

Ab den 80ern dominierte dann der SC Pfullendorf, ehe sich beide vor wenigen Jahren wieder in der Landesliga trafen. In glorreichen Zeiten standen beide Clubs schon dicht vor dem Aufstieg in die Zweitklassigkeit – der FC Singen 04 war 1971 und 1972 Teilnehmer der Aufstiegsrunde, der SC Pfullendorf im Jahr 2000.

Die weiteren Spiele in der ersten Pokalrunde DJK Donaueschingen – FC 03 Radolfzell (Samstag, 15.30 Uhr). – Nachdem der FC 03 Radolfzell die Qualifikation mit dem Sieg in Aach-Linz überstanden hat, geht es nun zum Verbandsligakonkurrenten DJK Donaueschingen. Der Radolfzeller Trainer Steffen Kautzmann ist mit der bisherigen Vorbereitung zufrieden. Allerdings müssen die Mettnauer mit Hlavacek, Wäschle, Bühler und Aichem auf einige verletzte Spieler verzichten. (km)

FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen – FC 07 Furtwangen (Samstag, 15.30 Uhr). – Ein besonderes Highlight steht dem FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen ins Haus. Der A-Kreisligist empfängt in der ersten Hauptrunde, die per dreifachem Losglück erreicht wurde, den Landesligisten FC 07 Furtwangen. (hd)

Hegauer FV – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler (Samstag, 15.30 Uhr, Sportgelände Welschingen). – Beim Hegauer FV war man mit der Leistung der Mannschaft gegen den FC Überlingen in der Qualifikation recht zufrieden. „Wir freuen uns auf einen starken Gegner im Pokal. Auch hinsichtlich dem Rundenstart in der Landesliga in zwei Wochen bringt dieser Test, bei dem es zudem um etwas geht, sicher richtig viel“, sagt HFV-Coach Ronny Warnick. Und weiter: „Walbertsweiler-Rengetsweiler hat mit den guten Neuzugängen nochmals richtig an Qualität gewonnen und wird in der Offensive ordentlich für Wirbel sorgen. Wir freuen uns auf ein interessantes Pokalspiel.“ (roe)

SpVgg F.A.L. – SV Kirchzarten (Samstag, 15.30 Uhr). – Der SpVgg F.A.L. werden einige Führungsspieler nicht mehr zur Verfügung stehen. Umso spannender wird sein, wie die jungen Wilden gegen den SV Kirchzarten aus dem Südschwarzwald das Zepter in die Hand nehmen. Der Gastgeber brennt mit seinen Leistungsträgern Mark Burgenmeister, Kai Huber und Jan Hübschle darauf, endlich wieder ein Pflichtspiel absolvieren zu dürfen. Coach Joachim Ruddies wird seine Jungs hochmotiviert in die Begegnung gegen den Landesligisten schicken.

Türkischer SV Singen – SC Gottmadingen-Bietingen (Sonntag, 17 Uhr). – Beim Türkischen SV Singen war die Freude groß über den Einzug in die Hauptrunde – auch wenn dieser erst nach einem Sportrichter-Urteil feststand, da das Spiel gegen den TSV Konstanz abgebrochen und dann gewertet werden musste. Sigi Özcan, Teammanager des Türkischen SV Singen, weiß um die Stärken des kommenden Gegners: „Der SC Gottmadingen-Bietingen hat eine junge, gute Mannschaft. Wir nehmen aber den Kampf an und wollen mit Heimvorteil die zweite Runde erreichen.“ (mex)

Der SC Pfullendorf hat sich seit seinem Tief immerhin wieder etwas stabilisiert, und auch die Entwicklung des FC Singen 04 scheint zu stimmen.

So beschreibt Christian Jeske, früher im Mittelfeld beim damaligen Regionalligisten SC Pfullendorf im Einsatz und heute Spielertrainer beim Hegauer Traditionsclub, die jüngste Entwicklung folgendermaßen: „Der SC Pfullendorf hatte eine schwere Zeit. Aber ich gönne es dem SCP, dass es jetzt wieder aufwärts geht. Wir sind da auch auf einem guten Weg und hoffen, schon bald ebenfalls den Schritt in die Verbandsliga machen zu können.“

Der positive Trend der Singener hat sich auch schon im Linzgau rumgesprochen. „Der FC Singen ist sicherlich kein normaler Landesligist. Da ist die Stadt, ein super Stadion, die Tradition! Aktuell ist der FC Singen für mich auch der Favorit auf die Meisterschaft in der Landesliga. Durch die Neuverpflichtungen, die sie getätigt haben, werden sie für uns ein richtiger harter Brocken!“, sagt SCP-Trainer Adnan Sijaric.

Doch Jeske hat noch einiges zu tun, denn die personellen Änderungen erfordern ein Anpassen des Spielsystems. „Der Kader ist zwar in der Breite jetzt besser, aber momentan sind wir noch eher in der Entwicklungsphase“, sagt Jeske.

Dennoch erwartet er ein heißes Pokalspiel: „Wir freuen uns drauf, uns endlich wieder sportlich messen zu können und haben uns auf den SC Pfullendorf vorbereitet, denn wir wollen dem SCP schon ein Bein stellen. Aber dazu brauchen wir einen Tag, an dem alles zusammenpasst.“

Ein Blick in die Pokalhistorie könnte ihm Zuversicht geben. In der Saison 1998/99 trafen der damalige Regionalligist aus Pfullendorf und der eine Klasse tiefer in der Oberliga spielende FC Singen 04 im Pokal aufeinander. Auf der Singener Bank saß mit Jörg Goldmann ein Trainer, der zuvor auch schon in Pfullendorf Erfolge feierte.

Der Außenseiter aus Singen siegte mit 2:1 und holte später dann auch den Pokal. Da auch Jeske eine Pfullendorfer Vorgeschichte hat, vielleicht ein gutes Omen für die Gastgeber.

Doch auch Sijaric hat sich auf das Pokalspiel vorbereitet: „Dass der FC Singen sich was ausrechnet, sieht man auch daran, dass sie uns in unserer ersten Pokalrunde gegen den FC Gutmadingen beobachtet haben. Es wird eine sehr spannende Partie für die Zuschauer. Wir sind auf alles vorbereitet, auch auf eine eventuelle Verlängerung“, erklärt der Trainer der Linzgauer.

Mit einem gut bestückten Kader hat Sijaric die Qual der Wahl, doch er ist sich sicher: „Wir sind fit, motiviert und haben wahnsinnige Lust auf Fußball!“