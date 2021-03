Fußball vor 10 Stunden

Die wahren Spiel-Macher der regionalen Fußball-Szene: Wir zeigen die Gesichter dahinter

Noch bleibt der Ball in der Ecke liegen und Zuschauertribünen bleiben leer: Wann und ob der Spielbetrieb des regionalen Fußballs wegen der Corona-Pandemie weitergeht, ist nach wie vor ungewiss. Doch im Hintergrund tut sich so einiges. Spieler, Trainer und Präsidenten arbeiten für einen Neustart – und sind die wahren Spielmacher des Regionalsports. Wir stellen in unserer neuen Serie einige Lenker und Denker davon vor.