Fußball: Klaus Gommeringer freut sich „über die Chance, in einer interessanten Liga spielen zu können. Vor allem die vielen Derbys gegen den SV Deggenhausertal, den FC RW Salem, den SC Markdorf und das Aufsteigerduell gegen die Sportfreunde Owingen-Billafingen versprechen viel Spannung“, so der Vorsitzende des SV Bermatingen.

Auch sein Stellvertreter Christoph Hafen, der das Abstimmungsergebnis beim SBFV-Verbandstag im Urlaub im sonnigen Portugal verfolgt hat, ist glücklich über die Meisterschaft in der Kreisliga A II und den Aufstieg. „Unser Jugendleiter Karsten Küpfer, der Delegierter war, hat mich per WhatsApp ständig auf dem Laufenden gehalten. Das war schon fast wie ein Liveticker“, sagt der zweite Vorsitzende des SVB.

Christoph Hafen, zweiter Vorsitzender des SV Bermatingen. | Bild: privat

„Sicherlich fühlt sich so eine Meisterschaft am Grünen Tisch anders an“, räumt Hafen ein. „Wir hätten uns aber auch auf dem Rasen durchgesetzt. Unsere Winterneuzugänge Lukas Bartknecht und Jamil Marchoud haben mindestens Bezirksliga-Niveau und hätten uns in der Rückrunde sicher verstärkt“, glaubt der zweite Vorsitzende des SVB.

Nach dem direkten Wiederaufstieg will sich der SV Bermatingen in der Bezirksliga etablieren. Kein einfaches Unterfangen, wie Hafen weiß. „Wenn man die Transfersummen in dieser Liga sieht, kann einem schon schwindelig werden. Ein Selbstläufer wird das sicher nicht. Wir haben aber gute Spieler und mit Damir Alihodzic einen ehrgeizigen Trainer, der alles geben wird“, ist Hafen überzeugt.

Alihodzic, der gemeinsam mit Hafen früher in der Landesliga für den SV aktiv war, beerbt das Bermatinger Urgestein Michael Fink, der seine langjährige Karriere beendet hat.

„Vielleicht gelingt es uns ja, den Drive durch den Aufstieg mit in die neue Liga zu nehmen“, hofft Christoph Hafen auf eine erfolgreiche Spielzeit des Bezirksliga-Aufsteigers. Und auch Klaus Gommeringer ist optimistisch, „dass der SV Bermatingen eine gute Rolle in der Bezirksliga spielen kann“.