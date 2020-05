Zur Person

Michael Fink ist seit vier Jahren Spielertrainer beim SV Bermatingen , für den er fast sein ganzes Fußballerleben lang gespielt hat. Die Ausnahmen: eine Saison in der A-Jugend des SC Pfullendorf und 2004 ein Jahr beim FC Wollmatingen in der Verbandsliga. Der Stürmer stand dabei meist in den Torjägerlisten von der Kreisliga A bis in die Landesliga weit vorne. In 17 Jahren hat er mehr als 300 Treffer erzielt. Der 35-Jährige ist verheiratet und Vater eines eineinhalb Jahre alten Sohnes, im Juni erwarten er und seine Frau das zweite Kind. (fei)