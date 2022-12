Einen Abschleppdienst aus einer misslichen Lage befreien musste ein Gewerbekollege am Mittwoch kurz vor 21 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg bei Wald, informiert die Polizei. Der 48 Jahre alte Fahrer war verständigt worden, um einer Frau zu helfen. Die 46-Jährige war mit ihrem Kleintransporter von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich festgefahren. Während der Bergung prallte der Abschleppwagen des Mannes gegen mehrere Verkehrszeichen, sodass an dem Fahrzeug ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Die Schilder knickten dabei um, der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Bei einem anschließenden Wendemanöver des Abschleppdienstes fuhr dieser sich ebenfalls im Bankett fest, sodass letztlich ein anderes Bergungsunternehmen gerufen werden musste, um sowohl den Kleintransporter als auch den Abschleppwagen zu bergen, so die Polizei.