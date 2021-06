von Sk

Zwei Verletzte sowie Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagfrüh gegen 6.40 Uhr auf der Bundesstraße 313 auf Höhe der Einmündung Stockacher Straße. Eine 18-jährige Audi-Lenkerin befuhr zunächst die Stockacher Straße von Meßkirch in Fahrtrichtung B 313, als sie an der Kreuzung nach links abbog, ohne mutmaßlich die Vorfahrtsregeln zu beachten. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 28-jährigen VW-Fahrer und kollidierte mit diesem, wodurch ein Rad des Audis abgerissen wurde.

Zwei Verletzte und ein hoher Schaden

Wie die Polizei mitteilte, versuchte der 28-Jährige nach links auszuweichen und prallte dabei frontal gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum. Beide Unfallbeteiligten erlitten Verletzungen und wurden mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beides Autos. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro.