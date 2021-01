von Julia Lutz

Der Winter in Meßkirch, Sauldorf und Leibertingen hält die Autofahrer in Trab. In der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag hat es erneut ordentlich Neuschnee gegeben. Die Familie Gebs aus Rast hat den Schnee bereits am Wochenende genutzt, um kreativ zu werden.

Bild: Jörg Gebs Diese Minions, die viele aus den gleichnamigen Filmen kennen, stehen in Sauldorf-Rast und erfreuen schon seit dem Wochenende viele Spaziergänger. Gebaut hat sie die Familie Gebs. Bild: Jörg Gebs Familie Gebs nutze das Winterwetter. Bild: Julia Lutz Wer sein Auto stehen lassen kann, ist daran gut beraten. Die Straßen sind dicht. Der Winterdienst ist im Dauereinsatz. Bild: Julia Lutz In den Bäumen hängt der Schnee. Deshalb sollten Spaziergänger den Wald besser meiden. Die Last auf den Ästen ist zu groß. Bild: Julia Lutz Hier will wohl gerade niemand richtig sitzen. Bild: Julia Lutz In der Nacht von Mittwoch zum Donnerstag fielen mehrere Zentimeter Neuschnee, wie hier auf dem Geländer gut zu sehen ist. Bild: Julia Lutz In Meßkirch und Umgebung schneit es seit Tagen. Die Winterlandschaft sieht wunderschön aus.