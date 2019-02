Das Sauldorfer Unternehmen AMT, das sich auf E-Antriebe unter anderem für Treppenlifte und Rollstühle spezialisiert hat, wird expandieren. AMT steht für Auto Move Technologies. In den kommenden fünf Jahren sollen bis zu 70 neue Beschäftigte eingestellt werden. Dies vor dem Hintergrund, dass die vorhandene Produktionsfläche am Hauptsitz im Sauldorfer Ortsteil Krumbach nicht mehr ausreicht, um alle Aufträge abarbeiten zu können, wie Armin Schmid, geschäftsführender Gesellschafter, in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER schilderte. Und der Firmenchef will es künftig mit der Konkurrenz aus Asien aufnehmen. Nach seinen Angaben hat AMT im europäischen Raum keinen Wettbewerber mehr. Auf dem Weltmarkt müsse sich der Sauldorfer Mittelständler gegen Unternehmen aus China und Taiwan behaupten. Und dieser Konkurrenz will sich Armin Schmid stellen und gleichzeitig am Heimatstandort wachsen.

Der Standort des auf Elektroantriebe spezialisierten Unternehmens AMT im Sauldorfer Ortsteil Krumbach soll deutlich vergrößert werden. | Bild: Dieterle-Jöchle, Manfred