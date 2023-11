Eine ganz besondere Jahresversammlung erlebten die knapp 100 anwesenden Mitglieder der Schwandorfer Burgwichtel. Im Mittelpunkt stand der Wechsel von Narrenpräsident Thomas Zenger nach 24 Jahren auf dessen Nachfolger Frank Hofmann mit viel Beifall für den neuen Präsidenten und stehende Ovationen für den scheidenden Präsidenten (wir berichteten).

Ein weiterer Höhepunkt in der Versammlung war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Die Burgwichtel haben ein weiteres Ehrenmitglied. Wilfried Binder, lange Jahre Elferrat und davon einige Jahre Säckelmeister, zählt künftig zu den Ehrenmitgliedern des Narrenvereins. Die Auszeichnung mit dem Narrenorden in Gold für 25 Jahre erhielten Iris und Egon Winter. Mit dem Narrenorden in Silber für 15 Jahre wurden Säckelmeisterin Diana Kästle, Ralf Kästle, Britta und Rolf Seeh ausgezeichnet.

Für zehn Mitgliedsjahre ging die Auszeichnung in Bronze an Andreas Fröhlich, Pascal Kempter, Carina und Stefan Lehn, Martina Jäger und Michael Martin (MPM). Personelle Veränderungen ergaben sich bei den turnusmäßigen Wahlen zum Elferrat. Tina Binder übernimmt die Vereinschronik nach zwölf Jahren von Elvira Klett, Michael Kästle, Jochen Hermann und Elvira Klett wurden im Ratsgremium bestätigt, Nadine Wegmann rückt im Elferrat nach. Bestätigt wurde auch Kassenprüfer Kurt Kempter. Nach 20 Jahren in der Funktion als Koordinator der Programmakteure gab Gregor Fischer diese Funktion an Sonja Winter und Carina Lehn weiter.

Die Programmakteure sind bereits in der Vorbereitung für den künftigen Bunten Abend, der am 27. Januar 24 stattfindet. Der Kassenbericht von Diana Kästle verzeichnete eine negative Bilanz gegenüber dem Vorjahr, Kassenprüfer Herbert Dreher bestätigte ihr eine korrekte Kassenführung. Schriftführerin Elvira Klett erinnerte an die Begebenheiten des letzten Jahres. Bürgermeisterin Marina Jung leitete die Entlastung der Vorstandschaft, fand lobende Worte für eine gute Vereinsarbeit, nutzte die Gelegenheit zur Information über die Gemeindepolitik und bedankte sich bei den Vereinen insgesamt für die Mithilfe im Jubiläumsjahr der Gesamtgemeinde. Neben der Pflege des närrischen Brauchtums in der Gemeinde besuchen die Burgwichtel die Narrentreffen in Zoznegg und Bietingen, sowie den Rosenmontagsumzug in Meßkirch.