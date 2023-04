Zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Transporter ist es am Dienstagnachmittag, im Zeitraum zwischen 15 und 15.15 Uhr auf der Meßkircher Straße in Neuhausen ob Eck gekommen. Ein 40-Jähriger stellte seinen unverschlossenen Ford Transit in einer engen Gasse zwischen einer Metzgerei und einem Wohnhaus ab, um aus diesem Gegenstände auszuladen. Ein Unbekannter nutzte die kurze Abwesenheit des Mannes aus und nahm einen im Wagen abgestellten schwarze Umhängetasche der Marke Skechers mit weißer Aufschrift einfach mit. Eine darin befindliche Dokumententasche konnte zu einem späteren Zeitpunkt in der Goethestraße aufgefunden werden. Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Mühlheim, Tel. 07463 99610, entgegen.