haben bisher unbekannte Täter in der Nacht zum 1. Mai den stattlichen Maibaum der Feuerwehr bei der Ortsverwaltung im Neuhausener Ortsteil Schwandorf. Die Wehrmänner hatten am vergangenen Samstag die 26 Meter lange Fichte mit Kränzen geschmückt und mit den Symboltafeln des örtlichen Handwerks versehen. Diese handbemalten Tafeln wurden beim Sturz des Baumes teilweise beschädigt. Der mutwillig umgesägte Baum versperrte nach der Tat außerdem bis in die Morgenstunden die Ausfahrt für die Feuerwehr und die Rettungskräfte des Roten Kreuzes. Bei der Polizei wurde wegen des Maibaum-Frevels Anzeige erstattet. Anstelle des prächtigen Maibaums steht jetzt in Schwandorf nur noch die Baumkrone.hd/Bild: Herbert Dreher