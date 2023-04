Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im VdK-Verband standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Ortsgruppe Schwandorf. Der stellvertretende Vorsitzende, Helmut Schatz, erhielt die Auszeichnung für seine 50-jährige Mitgliedschaft im VdK von der Vorsitzenden Barbara Schatz, seiner Ehefrau, somit als „Familienangelegenheit“. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Anita Bautz und Ernst Reutebuch ausgezeichnet. Das Treueabzeichen für zehn Jahre Zugehörigkeit erhielten Irmgard Buhl, Jürgen Hoffmann, Diana und Eberhard Loga. Glückwünsche und Grußworte des Kreisverbandes Stockach überbrachte Rosa Schlosser.

Bei den turnusmäßigen Wahlen wurde das Amt der Schriftführerin neu besetzt. Elisabeth Kruse übernimmt die Protokollführung von Irmgard Buhl. Die Vorsitzende Barbara Schatz geht in ihre zweite Amtsperiode. Der stellvertretende Vorsitzende Helmut Schatz, Kassier Kurt Kempter, die Vertreterin der Behinderten Marlies Amann, die beiden Ausschussmitglieder Franz Schneider und Diana Loga, sowie Revisor Heinrich Bruch wurden durch Wiederwahl bestätigt. Für Revisor Peter Schulz rückt Renate Kästle im Gremium nach. Als Wahlleiter fungierte Ortsvorsteher Günter Binder. Bürgermeisterin Marina Jung warb in ihren Ausführungen für die Unterstützung der Ortsgruppe.

Veränderte Aufgaben

Die Aufgaben des VdK-Verbandes haben sich im Laufe der Jahre verändert. Mitglieder erhalten Unterstützung und Beratung in allen Fragen des Sozialrechts. Die VdK-Ortsgruppe Schwandorf zählt 56 Mitglieder. Gemeinsame Veranstaltungen werden in Zusammenarbeit mit den Senioren angeboten. Diesbezüglich tauschten sich die Vorsitzende Barbara Schatz und Alfred Villringer von den Schwandorfer Senioren aus. Vortragsnachmittage im Bereich Natur oder zur allgemeinen Sicherheit wurden angesprochen. Zur Versammlung trafen sich die Mitglieder in gemütlicher Kaffeerunde im Klanghaus.