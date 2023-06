Dem Schwaben sein liebstes Kind ist neben dem Heiligsbleche die grüne Wohlfühloase vor der Haustüre, der eigene Garten. Und der Garten gilt nicht ohne Grund als die wichtigste Visitenkarte im Schwabenland, wie es in einer Pressemitteilung heißt. So sind auch die Kächeles ständig „on fire“, auf gut deutsch: „Heiß drauf“, den Garten tipptopp in Schuss zu halten, um möglichst die ganze Nachbarschaft beeindrucken zu können. Als offizielle Botschafter der Gartenschau in Balingen 2023 sind die Kächeles inspiriert worden, einen Teil des neuen Programms dem Thema Gartenarbeit zu widmen. Einen Stopp legen sie auf ihrer Tour auch in Neuhausen ob Eck am Mittwoch, 26. Juli, um 19 Uhr in der Homburghalle ein. Veranstalter ist der Schwäbische Albverein von Neuhausen ob Eck im Rahmen des Jubiläums „50 Jahre Gesamtgemeinde Neuhausen ob Eck“.

Die Kächeles sind zwei Schwaben, die nicht miteinander, aber auf gar keinen Fall ohne einander können. Hier kollidieren frontal zwei völlig gegensätzliche Charaktere. Der unbändige feminine Drang nach Veränderung trifft bei der Gartenarbeit ungebremst auf ungetrübte Gemütlichkeit, zwei linke Hände und den elementaren Wunsch nach einem schnellen Feierabendbier im Liegestuhl. Innerhalb kurzer Zeit ist das Chaos perfekt, denn Käthe reichen ein gemähter Rasen oder ein paar bunte Blumen nicht. Sie will mehr, viel mehr. Wie wäre es also mit einem neuen Gartenhäusle? Weitere Höhepunkte sind der gemeinsame Besuch eines Fußballspiels, bei dem Karl-Eugens geballtes Halbwissen auf Käthes völlige Ahnungslosigkeit prallt – oder wenn Käthe ihrem Göttergatten mit dem Lenkrad in der Hand beichten muss, dass der neue SUV gerade als Totalschaden abtransportiert wird. Ute Landenberger und Michael Willkommen glänzen in ihren Rollen einmal mehr auf absolut begeisternde Weise.

Karten gibt es zu 19 Euro im Vorverkauf und 22 Euro an der Abendkasse im Bürgerbüro im Rathaus, bei der Metzgerei Glöckler, der Skihütte Neuhausen, der Bäckerei Wölki sowie per E-Mail an info@neuhausen-ob-eck.de