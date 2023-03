Neuhausen ob Eck vor 16 Stunden

Bewaffneter Überfall auf eine Bäckerei

Einen Überfall auf ein Bäckereigeschäft in der Meßkircher Straße in Neuhausen ob Eck gab es am Dienstagnachmittag. Nach den Angaben der Polizei drohte der Täter mit einer Waffe und erbeutete 600 Euro.