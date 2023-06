Was lässt sich nicht alles aus Hopfen, Hefe, Malz und Wasser zaubern? Im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck dreht sich für ein Wochenende alles um die Themen Brauen und Backen, informiert das Musuem in einer Mitteilung.

Los geht es am Samstag, 10. Juni, ab 20 Uhr mit einem Bier-Seminar in der Museumsgaststätte „Ochsen“. Es gibt unzählige Biere und vielerlei Geschmäcker. Warum aber schmeckt und riecht ein bestimmtes Bier so unverwechselbar? Alexander Bock, Braumeister der Hirsch-Brauerei Wurmlingen, vermittelt Seminarteilnehmern umfangreiches Bierwissen und die wahre Kunst des Biergenusses, heißt es in der Mitteilung weiter.

Warum sich das Donaubergland historisch belegt auch zurecht Donaubierland nennen darf und weshalb das Kulturgetränk Bier auch in unserer Region fest verwurzelt ist, wird Walter Knittel, Geschäftsführer der Donaubergland Marketing und Tourismus GmbH, den bierbegeisterten Gästen an diesem Abend näherbringen. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro pro Person, inklusive Bierproben und kleinen Probiererle. Eine Voranmeldung ist unter info@freilichtmuseum-neuhausen.de oder per Telefon unter der Rufnummer 07461 9263200 erforderlich.

Der Bier- und Backtag startet am Sonntag, 11. Juni, um 11 Uhr. Mehrere Brauereien aus der Region präsentieren an diesem Tag die besondere Vielfalt des Bieres im Donaubierland. Um 14 Uhr findet am Dorfplatz des Museums ein besonderer Fassanstich statt.

Die Besucher dürfen ein Bier, das zusammen mit Landrat Stefan Bär in der Hirsch-Brauerei gebraut wurde, selbst probieren. Ferner wird laut Mitteilung der Name dieses besonderen Gerstensaftes bekannt gegeben, den die Donaubergland GmbH in einem Online-Wettbewerb ermittelt hat.

An diesem Tag lassen sich auch die Bierbrauer beim Brauen direkt über die Schulter schauen. So wird zum Beispiel auch „Wildes Bier“ wie aus der Zeit vor dem Reinheitsgebot gebraut.

Nicht erst aus dem Märchen wissen wir: Es besteht eine besondere Beziehung zwischen Brauen und Backen. Hefe bildet das verbindende Element. Ob Dünnele oder Stockbrot, große und kleine Besucher können die besonderen Eigenschaften des Naturprodukts sehen, schmecken und fühlen. Die Katholische Landjugend Buchheim verkauft ihre köstlichen, selbstgemachten Brote aus dem historischen Backhaus ihres Heimatortes.

Fantasievolle Reisen

Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Egerländerbesetzung der Musikkapelle Neuhausen ob Eck. Die Märchenerzählerin Sigrid Maute lädt kleine und Besucher und Erwachsene zu fantasievollen Reisen ein, zudem gibt es die bekannten Mühlenvorführungen. Für das leibliche Wohl ist mit der beliebten Museumswurst und verschiedenen Dünnele gesorgt.