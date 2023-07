Vor einem Jahr musste Manfred Vogler, Vorsitzender des Sportvereins Worndorf, bei der Jahresversammlung noch von einer eingeschränkten Vereinsarbeit während der Corona-Pandemie berichten. Nach den vielen Entbehrungen freuen sich die Mitglieder jedoch nun wieder über die gewohnten Angebote im Breitensport.

Schriftführerin Martina Krell hatte die Arbeit von Vorstand und Verein zusammengefasst, Kassiererin Bettina Wohlhüter berichtete von einer soliden Finanzlage. Die steigenden Mehrausgaben sollen mit einer Beitragserhöhung aufgefangen werden. Ein Schmunzeln ging durch die Reihen der Anwesenden. Denn der Vereinsbeitrag hat sich seit 30 Jahren nicht mehr verändert. Es folgte nur die Umrechnung von D-Mark in Euro mit derzeit sieben Euro im Jahr. Einstimmig wurde dem Vorschlag des Vorsitzenden mit einer Erhöhung auf acht Euro ab 2024 zugestimmt. Vorsitzender Manfred Vogler sagte: „Wir kommen mit dieser Beitragsgestaltung finanziell gut zurecht“. Der Sportverein Worndorf zählt derzeit 119 Mitglieder. Bei den turnusmäßigen Wahlen wurden Vorsitzender Manfred Vogler, Kassiererin Bettina Wohlhüter, Schriftführerin Martina Krell und Beisitzer Gerhard Boos wiedergewählt.

Für die Frauenturngruppe unter der Leitung von Sieglinde Füssel und Gudrun Fröhlich gibt es wieder wöchentliche Übungseinheiten in der Gymnastikhalle oder auf dem Allwetterplatz in Schwandorf. In der Senioren-Gymnastikgruppe sind Frauen das vorherrschende Geschlecht, aber Männer gerne willkommen, hier wird vorwiegend die Beweglichkeit gefördert. Mit Melanie Müller hat der Verein eine Fachkraft in der Abhaltung von Body-Rückenkursen mit guter Teilnahme. Für die gemischte Gruppe im Nordic Walking von Werner Rebholz hat dieser jüngst die Übungsleiterlizenz erworben.

Martina Krell wurde für 25 Jahre und Rupert Möll für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit in der Versammlung geehrt. Außerdem wurden Sonja Boos für 30 Jahre sowie Hubert Keller und Josef Möll für je 50 Jahre ausgezeichnet.