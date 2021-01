Ohne sich um den Schaden zu kümmern, ist am Montagvormittag ein unbekannter Autofahrer von der Unfallstelle abgehauen. Als ein 65-jähriger Autofahrer gegen 11.15 Uhr die Ziegelbühlstraße in Richtung Adlerplatz befuhr, bog der unbekannte Fahrer eines blauen VW Tiguan von der Westenbergstraße kommend nach links in die Ziegelbühlstraße ein, ohne die Vorfahrt des 65-Jährigen zu beachten. Hierbei stieß er mit dem Fahrzeug des Geschädigten zusammen. Wie die Polizei mitteilt, entstand dabei ein Schaden in Höhe von 3000 Euro.

Autofahrer lässt Kind aussteigen und flüchtet dann

Der Unbekannte ließ daraufhin ein Kind aussteigen und flüchtete anschließend mit seinem Auto, an dem der vordere linke Reifen platt war, in Richtung Rohrdorf. Bei dem Fahrer soll es sich um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann mit kurzen, dunklen Haaren handeln. Personen, die den blauen VW Tiguan beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Fahrers geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meßkirch, Tel. 07575/2838, in Verbindung zu setzen.