Zu einem Brand an einer Freiflächensolaranlage sind am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr die Feuerwehr und Polizei auf ein privates Gelände im Bereich der B311 auf Höhe Altstadthof ausgerückt, informiert die Polizei. Ein Servicemitarbeiter stellte den Brand, der vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Wechselrichter entstand, fest, und verständigte die Einsatzkräfte. Nachdem die Flammen durch die Wehrleute gelöscht wurden, übernahm der Servicemitarbeiter später die weiteren Maßnahmen wie das Trennen einzelner Modulkontakte. Verletzt wurde niemand, der entstandene Schaden kann aktuell nicht beziffert werden.