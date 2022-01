Meßkirch vor 2 Stunden

Kleinbrand in Meßkirch: Vergessenes Adventsgesteck entfacht Feuer in einer Wohnung

Zu einem Brand wurde die Feuerwehr Meßkirch am Neujahrstag, 1. Januar, gegen 13 Uhr gerufen. In einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Hauptbühl brannte ein Adventsgesteck.