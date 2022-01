von Sk

An einer Sitzbank aus Beton endete die Flucht eines 29-jährigen am Sonntag, 1. Januar, kurz nach Mitternacht vor der Polizei. Der Fahrer eines VW Scirocco sollte am Sonntag kurz nach Mitternacht im Stadtgebiet Meßkirch kontrolliert werden. Der Mann gab lieber Gas und versuchte zu flüchten. Er kam aber nur wenige Straßen weiter im Sandbühlweg von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Sitzbank, teilt die Polizei mit. Beim Fahrer konnte eine geringe Menge an Betäubungsmittel aufgefunden werden. Ob der Fahrer im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, ist ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen, die vom Verkehrsdienst Kißlegg übernommen wurden. Außerdem musste der Mann eine Blutprobe abgeben, um festzustellen, ob er zuvor Betäubungsmittel konsumiert hat. Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Pkw entstand Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Der Schaden an der Parkbank wird auf etwa 500 Euro geschätzt.