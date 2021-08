von SK

Ein 75-jähriger Autofahrer wollte am vergangenen Freitag die Bundesstraße von der Heimradstraße in die Industriestraße kreuzen, informiert die Polizei. Nach den bisherigen Ermittlungen überfuhr der Autofahrer die Stoppstelle und nahm dabei einem Lastwagen, der mit seinem Gespann in Richtung Göggingen unterwegs war, die Vorfahrt. Durch die Kollision im Kreuzungsbereich erlitt die Ehefrau des Unfallverursachers, die auf dem Beifahrersitz saß, leichte Verletzungen. Der Autofahrer war kurzzeitig bewusstlos und musste schwer verletzt von Einsatzkräften der Feuerwehr Meßkirch aus dem stark deformierten Wagen befreit werden. Das Ehepaar wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit Krankenwagen in Krankenhäuser gebracht. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.