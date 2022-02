Um den 21. Januar wurden nach Polizeiangaben allein im Bereich Leibertingen in bislang fünf bekannten Fällen Geldbörsen samt Bargeld und Bankkarten aus unverschlossenen Autos gestohlen. In den vergangenen Tagen waren die noch unbekannten Täter offensichtlich auch in Sauldorf unterwegs. In bisher drei bekannten Taten wurden hier ebenfalls Wertgegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen entwendet.

Polizei sucht Hinweise

Die Polizei prüft derzeit mögliche Zusammenhänge und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0 75 75/28 38 um Hinweise. Die Polizei weist ferner darauf hingewiesen, dass grundsätzlich keine Wertgegenstände in geparkten Autos aufbewahrt werden sollten. Zudem sollten die Fahrzeuge stets verschlossen werden.