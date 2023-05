Einen Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro und eine leicht verletzte Person lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 15 Uhr an der Einmündung der B313 zur B311 ereignet hat. Eine 60 Jahre alte Citroen-Fahrerin übersah nach Angaben der Polizei aus Richtung Rohrdorf kommend beim Linksabbiegen in Richtung Meßkirch einen von rechts kommenden VW-Fahrer und kollidierte mit diesem. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde der 35 Jahre alte VW-Fahrer durch einen Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug musste aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden.