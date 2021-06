von Sk

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagnachmittag zwischen 14.45 und 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Graf-Mangold-Straße einen geparkten Seat mutmaßlich mit einem Einkaufswagen beschädigt. Der Schaden an der Heckklappe des Seat Alhambra beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Polizeiposten Meßkirch bittet unter Tel. 075 75/28 38 um Hinweise.