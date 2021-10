von Sk

Verletzt wurde am Mittwochmorgen ein 12 Jahre alter Junge, der gegen 8 Uhr an der Ecke der Schwimmbadstraße mit der Mengener Straße mit einem Auto zusammengestoßen ist, teilt die Polizei mit. Der Junge fuhr mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule auf dem Gehweg neben der abschüssigen Schwimmbadstraße, als eine 33-jährige VW-Fahrerin auf Höhe der Mengener Straße aus einer Grundstückausfahrt auf die Straße fuhr. Der Junge konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß seitlich gegen den Wagen. Er erlitt eine Platzwunde im Gesicht und mehrere Prellungen. An seinem Rad und Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.