von Günther Brender

Ein Anziehungspunkt in der Region ist die Meßkircher Schlossweihnacht mit dem farbig illuminierten Zimmernschloss. Rund um das Schloss und in dessen Innenhof reihten sich festlich geschmückte Markstände, die mit ihrem besonderen Angebot zum weihnachtlichen Geschenkekauf einluden. Gastronomische Leckereien, die von den Vereinen in vielen Varianten angeboten wurden, luden zum Schlendern ein. In den späten Abendstunden trafen sich wieder tausende Besucher, um im Innenhof bei einem Glas Glühwein das Ambiente des Schlosses mit Bekannten und Freunden zu geniessen.

Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender Bild: Günther Brender

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein