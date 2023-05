Nachdem sich am Dienstagabend zwei Pkw auf der Landesstraße zwischen Pfullendorf und Krauchenwies gestreift haben, sucht das Polizeirevier Sigmaringen nach einem der Unfallbeteiligten. Gegen 21.15 Uhr geriet nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei der Fahrer eines Kleinbusses mit hellerer Lackierung auf Höhe der Abzweigung Bittelschieß leicht auf die Gegenfahrspur und streifte dort einen entgegenkommenden VW. Während der VW-Fahrer anhielt, setzte der Ford-Fahrer seine Fahrt in Richtung Pfullendorf fort, ohne die Unfallaufnahme zu ermöglichen. Der Schaden am VW wird auf rund 6.000 Euro beziffert, der Ford dürfte auf der linken Fahrzeugseite beschädigt sein. Hinweise von Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zu dem Fahrer und dem unbekannten Fahrzeug machen können, nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571 1040 entgegen.