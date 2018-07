Tödliche Verletzungen erlitt ein 82-jähriger Landwirt am Dienstagnachmittag auf seinem Anwesen in der Nähe von Krauchenwies, informiert die Polizei. Der Mann wollte mit der Schaufel seines Radladers Gülle aus einem Sammelbecken transportieren, und kippte an einer Steigung mit dem Fahrzeug um. Der Radlader fiel über die Längsseite nach links um und begrub den 82-Jährigen unter sich. Die Gülle floss über den Kopf des Mannes zurück in Richtung Grube, wodurch der Eingeklemmte nach Auskunft des Notarztes erstickte.

