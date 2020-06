Die Frau, so informiert die Polizei, war von der Fahrbahn nach links abgekommen und über einen Bürgersteig gefahren. Erst in einem Schaufenster kam das Auto einer 83-Jährigen Autofahrerin in der Bahnhofstraße in Krauchenwies zum Stehen. Den Angaben der Frau zufolge, sei ihr zuvor ein Blumenstrauß im Wagen umgefallen und sie dadurch abgelenkt gewesen. Verletzt wurde niemand, am Fahrzeug und dem Schaufenster entstand Schaden.