Beim Versuch, Karten für das vergangene Footballspiel in München über eine Kleinanzeigen-Plattform im Internet zu erwerben, hat ein 20-Jähriger aus Krauchenwies rund 1000 Euro verloren, teilt die Polizei mit. Bei dem Spiel handelte es sich um das erste reguläre Deutschland-Spiel der NFL-Geschichte. Ein Spiel, für das die Karten heiß begehrt waren. Die Normalpreise lagen zwischen 75 und 155 Euro.

Karten nie erhalten

Der junge Mann einigte sich am vergangenen Samstag mit der vermeintlichen Verkäuferin auf den Kauf von vier Tickets zu einem Gesamtpreis von über 600 Euro. Nachdem sich die Frau mittels eines augenscheinlichen Selfies samt Ausweis legitimiert hatte, überwies der Käufer den Betrag auf eine mitgeteilte Bankverbindung. Daraufhin teilte ihm die Unbekannte mit, dass es offenbar zu Problemen bei der Überweisung gekommen sei und er, um die Karten noch rechtzeitig vor Spielbeginn zu erhalten, die Hälfte des Preises nochmals per Blitzüberweisung anweisen solle. Den zu viel gezahlten Teil werde er später zurückbekommen. Nachdem der 20-Jährige auch diese Transaktion veranlasst hatte, brach der Kontakt ab, Eintrittskarten wurden nicht erhalten. Nun ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen wegen eines Betrugsdelikts. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, Eintrittskarten nur von bekannten und legitimierten Verkaufsstellen zu beziehen und bei Vorauszahlungen stets besonders misstrauisch zu sein. Insbesondere Zeitdruck kann hier eine Nachlässigkeit noch verstärken, was sich Betrüger gerne zunutze machen.