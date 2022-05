Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro und zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 8 Uhr auf dem Paulter Weg (K 8267) an der Einmündung Ablacher Straße ereignet hat, teilt die Polizei mit. Die 18-jährige Fahrerin eines BMW übersah beim Einfahren auf den Paulter Weg den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Fahrer eines VW. Bei der Kollision wurde der BMW von der Fahrbahn geschoben und kam an einer Leitplanke zum Stehen. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der 26-Jahre alte VW-Fahrer wurden durch einen Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Um die Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppdienst.