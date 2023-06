Die Vilsinger Dorfgemeinschaft richtet von 10. bis 11. Juni wieder das Dorf- und Backhausfest aus. Jedes Jahr lassen sich die Vilsinger dafür neue Attraktionen einfallen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. In diesem Jahr sind das beispielweise eine Riesenhüpfburg unter dem Motto „Dschungel“, ein Bungee-Trampolin für Kinder sowie einen Aussichtskran, mit dem Besucher in schwindelnerregender Höhe eine Runde über das Festgelände drehen können. Des Weiteren wurde die Regiobuslinie 600 erweitert und erstmals ein Taxipoint eingerichtet.

„Wir wollen das Dorf- und Backhausfest besonders familienfreundlich gestalten durch kostenlose Kinderangebote“, so der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Vilsingen, Peter Kleiner. Bereits am Freitagabend ab 17 Uhr und am Samstagmorgen ab 9 Uhr werden die begehrten Dennetle und Brote aus dem Vilsinger Dorfbackhaus verkauft. Jeweils 10 Cent gehen dabei an das Haus Nazareth.

Am Samstag, 10. Juni, um 18 Uhr ist Fassanstich auf der Bühne beim Backhaus, umrahmt von den Vilsinger Musikanten. Im Festzelt im Pfarrgarten spielen die „Strohparkmusikanten“. Ab 21 Uhr gehört die Bühne beim Backhaus der Band Crossfire. Um 22.30 Uhr werden Kinder vom Haus Nazareth mit dem „Circus of Fire“ eine Feuershow bieten.

Den Festauftakt am Sonntag, 11. Juni, gestaltet ab 11.30 Uhr die Musikkapelle Burgweiler. Es gibt eine reichhaltige Speisepalette für den Mittagstisch. Auf der Bühne beim Backhaus spielen ab etwa 12 Uhr die Donautaler Alphornbläser, am Nachmittag treten dort verschiedene Turngruppen auf. Auch Kinderschminken durch den Kindergarten Vilsingen wird angeboten. Die Musikkapelle Gutenstein spielt ab 14 Uhr im Festzelt auf, ab 16.30 Uhr gibt es dort eine Modenschau. Ab 18 Uhr findet der Festausklang mit dem Musikverein Engelswies im großen Festzelt statt. Zudem gibt es am Sonntag eine Oldtimerschau, Vorführungen alter Handwerkskünste und ein Kunsthandwerkermarkt. Ergänzt wird das alles mit Rundfahrten mit dem „Ledigen-Zügle“ und einen Streichelzoo mit Alpakas.