Das ehemalige Augustiner-Chorfrauenstift, der Fürstliche Park und die Heimvolkshochschule haben Inzighofen überregional bekannt gemacht. Beim Oberschwabentag, der am Samstag dort stattfindet, stehen sie im Mittelpunkt.

Spannender Vortrag über das Augustiner-Chorfrauenstift

Der Tag wird laut Pressemitteilung des Landratsamtes um 10 Uhr im Kapitelsaal des ehemaligen Klosters mit Grußworten des Vorsitzenden der Gesellschaft Oberschwaben, Andreas Schwab, Landrätin Stefanie Bürkle und Bürgermeister Bernd Gombold eröffnet. Anschließend hält Kreisarchivar Edwin Ernst Weber einen Vortrag zum Thema „Das Augustiner-Chorfrauenstift – eines der geistig und kulturell regsten Frauenklöster Oberschwabens“ halten. Er will die wirtschaftlichen Grundlagen, die soziale Zusammensetzung, die bauliche Entwicklung sowie die Kulturleistungen als Stätte der spätmittelalterlichen Mystik, der barocken Musikkultur und des Kunstschaffens vorstellen.

Einblicke in die Volkshochschule

Joachim Eck, langjähriger Leiter der VHS Inzigkofen, gibt in einem zweiten Vortrag Einblicke in die Entwicklung der VHS als Stätte einer in den gesamten deutschsprachigen Raum ausstrahlenden, vor allem musischen Erwachsenenbildung von ihren Anfängen im Kontext des demokratischen Aufbruchs in Deutschland 1948 bis zur Gegenwart.

Rundgang durch die Klosteranlage oder den Fürstlichen Park

Um 14.15 Uhr werden drei Führungen angeboten: Zwei Gruppen erkunden unter der Leitung von Bernd Joachim Eck und Werner Eberle die denkmalgerecht sanierte Klosteranlage, einschließlich der Klosterkirche. Eine weitere Gruppe wird von Edwin Ernst Weber durch den Fürstlichen Park geführt. Ausgangspunkt ist jeweils der Innenhof des Klosters. Nach einem Stehempfang der Gemeinde schließt der Oberschwabentag um 16.45 Uhr auf der Schwesternempore der Klosterkirche, wo Monika Heinen-Wolf (Orgel), Sabine Brükner (Sopran) und Alina Sauter (Alt) die barocke Musikkultur der Augustinerinnen wieder aufleben lassen. Eingeladen sind neben den Mitgliedern der Gesellschaft Oberschwaben auch Interessenten aus Inzigkofen und dem Kreis Sigmaringen. Teilnahme kostenfrei, Anmeldungen unter 07571 102-1141 oder kultur@lrasig.de