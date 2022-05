Die Vilsinger Dorfgemeinschaft veranstaltet am Samstag, 28. Mai, und Sonntag, 29. Mai, wieder ihr in der Region bekanntes Dorf- und Backhausfest. Jedes Jahr lassen sich die Vilsinger wieder neue Attraktionen für das Fest einfallen. Dieses Jahr sind es beispielsweise eine kostenlos nutzbare Riesenhüpfburg und ein Bungee-Trampolin für Kinder sowie ein Aussichtskran, mit dem man in schwindelnder Höhe seine Runde über das Festgebiet drehen kann. Wiederum richtet die Dorfgemeinschaft einen Shuttle-Bus von den umliegenden Gemeinden nach Vilsingen und wieder zurück ein. Bereits am Freitag, 27. Mai, ab 17 Uhr und am Samstag, ab 9 Uhr werden die begehrten Dennetle und Brote aus dem Vilsinger Dorfbackhaus verkauft.

Start mit Fassanstich am Samstag

Am Samstag um 18 Uhr findet als Startschuss für das Fest der Fassanstich durch den Landtagsabgeordneten Klaus Burger (CDU) auf der Bühne beim Backhaus statt, umrahmt von den Vilsinger Musikanten. Damit beginnt im Vilsinger Festgebiet zwischen Backhaus und Kirche entlang der Dorfstraße das bunte Treiben. Im Festzelt im Pfarrgarten spielt die Blasmusikkapelle „Die flotten Grenzler“ zur Unterhaltung auf. Ab 21 Uhr gehört die Bühne beim Backhaus dem Musiker „King Ralf Acoustic Rock“. Eine gemütliche Atmosphäre verspricht auch die Weinlaube. Für die Nachtschwärmer unter den Festgästen gibt es die „kultige Bar“.

Den Festauftakt am Sonntag gestaltet ab 11.30 Uhr die Musikkapelle Eintürnen mit einem Frühschoppenkonzert. Das Dorf- und Backhausfest bietet wiederum eine reichhaltige Speisepalette für den Mittagstisch an. Auf der Bühne beim Backhaus spielt ab 11.30 Uhr die Musikkapelle Sigmaringendorf, im Laufe des Nachmittags treten dort verschiedene Turngruppen auf. Auch Kinderschminken wird angeboten. Ab 14 Uhr spielt die Musikkapelle Nufringen; ab 16.30 Uhr sind die Models bei der Modenschau im Festzelt unterwegs.

Blick aus Aussichtskorb aufs Fest

Am Sonntag steht auf dem Kirchplatz ein großer Autokran, mit dem man in luftiger Höhe im Aussichtskorb einen Überblick aus der Vogelperspektive über das bunte Treiben im Festgebiet hat. Eine Oldtimerschau mit historischen Fahrzeugen aller Art sowie Vorführungen alter Handwerkskünste und ein Kunsthandwerkermarkt werden das Festangebot am Sonntag bereichern. Ab 18 Uhr findet der Festausklang mit Blasmusik im großen Festzelt statt.

Als besondere Aktion wird die Dorfgemeinschaft Vilsingen die Kinder des Haus Nazareth unterstützen, denn von jedem verkauften Dennetle und Brotlaib fließen zehn Cent an dieses Projekt, wie mitgeteilt wird.