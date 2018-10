Es ist soweit: Die Arbeiten für den Bau der Fußgängerüberquerung der Eisenbahn im Donautal bei Inzigkofen haben begonnen und in wenigen Wochen soll es auch mit dem Bau der Hängebrücke über die Donau losgehen.

Ralf Finkbeiner erläutert Details zu der laufenden Vermessung vor Ort für die Fundamente der neuen Fußgängerbrücke. | Bild: Hermann-Peter Steinm?ºller

Inzigkofens Bürgermeister Bernd Gombold sagt: "Es geht zunächst mit dem Einrichten der Baustelle für die Fußgängerüberquerung los." Zu Monatsbeginn würden so nun erneute Rodungsmaßnahmen in dem Bereich anstehen und der Bereich werde für die in Kürze beginnenden Arbeiten vermessen. "Nächste Woche wird dann das Fundament entstehen", kündigt der Bürgermeister an. In bis zu zwei Wochen werde der Baufortschritt schon besser sichtbar werden. Die Arbeiten für die Hängebrücke über die Donau würden vor allem im November losgehen. Sobald es das hergibt, seien Führungen auf der Baustelle geplant.

Zusehends verwildert

Zum Hintergrund: Die Parkanlage wurde im 19. Jahrhundert vom Haus Hohenzollern angelegt. Zunächst stand der Park nur dem Adel offen, später wurde die Anlage für die Bevölkerung geöffnet. In den zurückliegenden Jahrzehnten verwilderte der Park zusehens und ließ nur noch an einigen Stellen seinen Schaugartencharakter erkennen.

