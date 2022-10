Inzigkofen vor 51 Minuten 27-Jähriger will Betreuerin mit einem Judo-Gürtel in Inzigkofen erwürgen Ein 27-jähriger Mann, der unter Betreuung steht, hat am Donnerstag versucht, seine Betreuerin zu erwürgen. Das teilt die Kripo in Sigmaringen mit. Was ist passiert?

Wegen versuchter Tötung wurde ein 27-Jähriger am Donnerstag von der Polizei festgenommen. Er wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht, weil er seine Betreuerin in Inzigkofen würgen wollte. | Bild: Carsten Rehder