Herdwangen-Schönach vor 17 Stunden

Kinder empfangen Erstkommunion in der Pfarrkirche St. Antonius

In der Seelsorgeeinheit Wald/Hohenzollern haben am vergangenen Wochenende die Kommunionfeiern begonnen. Der erste Termin fand am Samstag in Großschönach statt.