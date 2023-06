Southside 2023

Bosse, Peter Fox, Kraftklub, Muse, Casper, und viele mehr: Ein erstklassiges Line-Up zog die Musik-Fans der Region in Massen ins sonst beschauliche Neuhausen ob Eck im Kreis Tuttlingen. Ein reibungsloser Ablauf und hochsommerliche Temperaturen sorgten für ausgelassene Stimmung auf dem weitläufigen Festival-Gelände.

Bereits der erste Festivaltag auf dem Southside (Freitag) hatte einige Hochkaräter im Programm: Alle Bilder von 01099, Wanda, Clueso und Co. gibt es hier!

Auch der zweite Southside-Tag hatte jede Menge Musik-Stars im Gepäck. Von Bosse bis Peter Fox und Kraftklub – alle Bilder vom Samstag auf dem Southside 2023 finden Sie hier.

Zum großen Festival-Finale am Sonntag blieben keine Fan-Wünsche offen. Alle Bilder der Konzerte von Casper, Marteria und Muse gibt es hier.



SÜDKURIER Online begleitete das Southside mit einem Newsblog – hier finden Sie die Ereignisse aller Festival-Tage im Überblick zum Nachlesen.



Und: Nicht nur vor den Southside-Bühnen wurde gefeiert. Auch auf dem Campingplatz ging es wild und bunt zu. Hier finden Sie unseren Streifzug zwischen Zelten und Pavillons.





Auch die ungewöhnlichsten Outfits und auffälligsten Accessoires dürfen in unserem Rückblick natürlich nicht fehlen. Klicken Sie sich hier durch die Bilder der guten Laune.

Am letzten Festivaltag berichten Sanitäts- und Rettungsdienst von ihren Einsätzen. Ein Autounfall am Sonntag, bei dem abreisende Festival-Besucher verletzt wurden, trübt die Bilanz.

Kreis Konstanz

Endlich wieder großer Flohmarkt nach drei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie. Schon zu Beginn am Samstagabend kamen Massen von Menschen auf das Gelände am Seerhein und der Konstanzer Altstadt. Die Lust am Bummeln durch die vielen Stände war sehr groß, wie unsere Bilder zeigen.

Ein großer Spaß war auch das Eierlesefest in Dettingen. Vereidigung der Bürgerwehr, historischer Umzug, Freilichtspiel und Heimatabend kamen beim heimischen Publikum sehr gut an.

In Konstanz wurde am Wochenende zudem das neue Fährschiff getauft. Es ist nach der englischen Partnerstadt benannt und soll die Fährverbindung Konstanz-Meersburg auf ein neues Umwelt-Niveau bringen.

Auch sportlich ging es zur Sache: In den Schlussminuten drehte der SC Konstanz-Wollmatingen das erste so wichtige Aufstiegsspiel gegen Bühl. Durch den 3:1-Sieg stehen die Konstanzer mit einem Bein in der Verbandsliga Südbaden.

Kulturell kamen die Menschen ebenfalls auf ihre Kosten am See: Beim Freilichttheater auf dem Konstanzer Münsterplatz war Putzen die beste Medizin. Regisseurin Christina Rast zeigt Molières Komödie „Der eingebildet Kranke“ als Passionsspiel eines Hypochonders.

Hochrhein

Die Musiknacht kehrte endlich wieder nach Waldshut zurück. Nach vier Jahren Pause fand nun wieder das beliebte Event statt. In der ganzen Innenstadt nahmen insgesamt elf Lokale teil, in denen nahezu jede Musikrichtung vertreten war.

Am Wochenende wurde am Hochrhein auch das 40-jährige Jubiläum der Jagdhornbläser Tiengen mit großem Programm und Familientag gefeiert. Hier finden Sie alle Bilder zu diesem Fest.

Sportliche Spannung war auch am Hochrhein garantiert: Durch ein frühes Tor von Stjepan Kovacevic gegen Emmendingen nahm der VfB Waldshut die erste Hürde auf dem Weg in die Landesliga.

Premiere des Handwerks- und Handelsforums in Lauchringen: Mit dem ersten Event dieser Art zeigten das Handwerk, Gewerbe und die Fachbetriebe an zwei Tagen auf dem ehemaligen Lauffenmühle-Gelände mit einer Ausstellung, was sie können.

Wichtig war auch diese Veranstaltung am Hochrhein: Am Sonntag wurden das Feuerwehrgerätehaus und die Kita im Ziegelfeld in Waldshut eingeweiht. Hier sind die Bilder.

Vier Jahre lang mussten die Gartenfreunde warten, doch von Freitag bis Sonntag kehrte die Ausstellung „Gartenlust“ in größerer und schönerer Form als je zuvor in den Bad Säckinger Schlosspark zurück:

Am Samstag veranstaltete die Feuerwehr Görwihl den Leistungswettkampf der regionalen Wehren. 22 Teams aus zehn Gemeinden hatten sich auf die Abnahmen vorbereitet. Rund um die Hotzenwaldhalle wurden die Leistungswettkämpfe für die Abzeichen in Gold, Silber und Bronze ausgetragen.

Die 18. Ausgabe des grenzüberschreitenden Fahrrad-Events Slow Up lockte Tausende an die Strecke am Hochrhein. Beim autofreien Erlebnistag gehörten die Straßen zwischen Laufenburg und Säckingen jedoch nicht nur den Radfahrern, wie Sie hier lesen können.

Schwarzwald

Was für ein Donauquellfest 2023! Bei der vierten Auflage des Donaueschinger Stadtfestes am Wochenende im Residenzbereich zwischen Donauquelle, Stadtkirche St. Johann und Schützenbrücke hat einfach alles gepasst.

Tolles Gute-Laune-Sommerwetter, super Livemusik auf zwei Bühnen, ein ungarischer Donaumarkt und ein umfangreiches Spiel- und Mitmachangebot. Hier finden Sie alle Informationen und Bilder.

Bodenseekreis

Der Schlossplatz in Meersburg verwandelte sich vom 15. bis 17. Juni wieder zum Festivalgelände. Sarah Connor, Santiano und Silbermond spielten die diesjährigen Meersburg Open Airs. Hier finden Sie alle Infos zu diesen Konzerten.

Die Band Silbermond zeigte ganz viel Herz und begeisterte das Publikum restlos:

Eine Gruppe Leserinnen und Leser bekam vor dem Silbermond-Konzert zudem Einblicke in das, was Zuschauern normalerweise verborgen bleibt.

Zum Auftakt der Schlossplatz Meersburg Open Airs war Sarah Connor auf dem restlos ausverkauften Schlossplatz in Meersburg zu Gast. Auch Zoe Wees konnte im Vorprogramm die Fans begeistern.

Rund 80 Reiter sind mit ihren Pferden nach Oberteuringen zur Reiterprozession gekommen. Hier finden Sie Bilder von der Prozession und vom Festgottesdienst zum 100-jährigen Bestehen der Blutreitergruppe.

Am Wochenende hat der Musikverein Kluftern sein Woizafeschd ausgerichtet – und bei schönstem Wetter damit zahlreiche Besucher angelockt. Hier finden Sie alle Bilder.

Einen Gesamt-Überblick über alle Bildergalerien vom Wochenende in der Region im Südwesten finden Sie auch hier.