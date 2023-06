Wanda rocken das Southside 2023

Marco Michael Wanda, Frontsänger der Rockband, auf der Bühne. | Bild: Hanser, Oliver

Auch Wanda war in Neuhausen ob Eck am Start. Die Band spielte am Freitag auf der Blue Stage. Wir haben die Stimmung mit Bildern eingefangen.

01099 heizen den Fans am Freitag ein

Zwei der vier Rapper der Dresdner Band 01099 aus Dresden bei ihrem Auftritt. | Bild: Hanser, Oliver

Die Musikgruppe 01099 aus Dresden ist auf der Red Stage aufgetreten. Hier sind die Bilder vom Konzert.

Clueso begeistert am Southside-Freitag

Sänger Clueso performt auf der Blue Stage. | Bild: Hanser, Oliver

Clueso bringt die Menge vor der Blue Stage zum Tanzen. Hier gibt‘s die Bilder des Konzerts vom Freitagabend.

Island-Star Dadi Freyr tritt in Neuhausen ob Eck auf

Der isländische Musiker und Sänger Daði Freyr beim Festival. | Bild: Hanser, Oliver

Der vom Eurovision Song Contest bekannte Isländer stand am Freitag auf der Bühne beim Southside. Hier sind die besten Fotos vom Konzert.