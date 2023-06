Fußball vor 31 Minuten

Dramatische Schlussphase: SC Konstanz-Wollmatingen legt in der Relegation vor

Der VfB Bühl ging zunächst in Führung, in den Schlussminuten drehte der SC Konstanz-Wollmatingen das erste Aufstiegsspiel. Durch den 3:1-Sieg stehen die Konstanzer mit einem Bein in der Verbandsliga Südbaden.