Fußball: Aufgrund der Corona-Pandemie wurden alle Wettbewerbe der Saison 2020/2021 abgebrochen und annulliert, die Verbands- und Bezirkspokalrunden sollen aber möglichst noch zu Ende gespielt werden. Bezirksvorsitzender Konrad Matheis (Sauldorf) hatte deshalb zu einer virtuellen Info-Veranstaltung Vertreter derjenigen Vereine des Bezirks Bodensee eingeladen, die noch an einem der sechs Bezirkspokal-Wettbewerbe beteiligt sind.

Ausstehende Spiele Männer, Viertelfinale: FC Hilzingen – FC Anadolu Radolfzell, FC Kluftern – CFE Indep. Singen, Türk. SV Singen – SC Konstanz-Wollmatingen, TSV Aach-Linz – FC Rot-Weiß Salem.

Frauen, Nachholspiel Viertelfinale: BSV Nordstern Radolfzell – SG Volkertshausen/Hausen. Bereits im Halbfinale: SV Denkingen, SV Orsingen-Nenzingen, SG Sauldorf/Meßkirch.

A-Junioren, Nachholspiel Viertelfinale: SG Bodman-Ludwigshafen – FC Überlingen, Halbfinale: Sieger SG Bodman-Lh./FC Überlingen – SG Orsingen-Nenzingen, SG F.A.L. – SG Reichenau.

B-Junioren, Nachholspiel Viertelfinale: SG Buchheim/Altheim/Thalheim – JFV Singen, Halbfinale: SG Gottmadingen-Biet. kampflos, Sieger SG B.A.T./JFV Singen – SG Stockach.

C-Junioren, Halbfinale: 1. FC Rielasingen-Arlen – SG Allensbach, SG Uhldingen – SG Markdorf.

D-Junioren, Halbfinale: SC Konstanz-Wollmatingen – SC Pfullendorf, FC Radolfzell – JFV Singen

Am Bodensee betrifft das den Rothaus-Bezirkspokal der Herren, den DVAG-Bezirkspokal der Frauen und die Teamsport-Grünvogel-Bezirkspokale der A- bis D-Junioren. Abhängig vom Pandemieverlauf und von den behördlichen Vorgaben und mit einem Vorlauf von mindestens drei Trainingswochen sollen die Pokalsieger bis spätestens 30. Juni ermittelt werden.

Das Objekt der Begierde: Der Rothaus-Bezirkspokal. | Bild: privat

Konrad Matheis erläuterte dabei die verschiedenen Varianten zur Ermittlung der Sieger. Da alle Wettbewerbe mindestens in Viertelfinale, teilweise sogar bereits im Halbfinale stehen, wäre eine Austragung innerhalb von höchstens drei Tagen mit dem üblichen Spielmodus durchaus möglich und ist das erklärte Ziel. Denkbar wäre aber auch das Ausspielen in Turnierform mit verkürzter Zeit. Das letzte Mittel wäre eine Entscheidung per Elfmeterschießen oder per Los.

Ob die Spiele überhaupt noch stattfinden können, liegt allerdings weder in den Händen des Südbadischen Fußballverbandes noch der betroffenen Vereine. So bleibt nur abzuwarten, wie sich die Pandemie-Lage in den nächsten Wochen entwickelt und gewappnet zu sein, falls es weitergehen kann. (kha)