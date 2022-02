von unserer Sportredaktion

Viele Fußballer aus der Region haben in den vergangenen Wochen, wie in Transferperioden üblich, den Verein gewechselt. Naturgemäß wird darüber gesprochen und berichtet. Von Kickern, die ihrem Verein seit Jahrzehnten die Treue halten, hört man in Sommer- und Winterpausen meist nichts.

Mit unserer Serie „Die treuen Seelen“ wollen wir dies ändern. Die vereinstreuen Kicker haben uns erzählt, warum sie nie für andere Klubs spielen wollten.

Folge 1: Florian Liebegott, FC Steißlingen

„Angebote gab es zwar schon“, sagt Florian Liebegott. „Aber ich gehöre hier her.“ Statt neuer Erfahrungen bei einem anderen Club, war der 32-Jährige so an allen großen Momenten der Steißlinger Clubgeschichte der vergangenen Jahre beteiligt. Am Aufstieg in die Bezirksliga vor drei Jahren, als man in der kompletten Saison in der Kreisliga A ohne Niederlage geblieben war. Den ganzen Artikel über den Steißlinger Florian Liebegott lesen Sie hier.

Florian Liebegott zeigt auf dem Sportgelände des FC Steißlingen ein Bild, das ihn als kleinen Jungen beim Fußball spielen für seinen Verein zeigt. | Bild: Salzmann, Dirk

Folge 2: Simon Nesensohn, TSV Aach-Linz

Simon Nesensohn war schon immer ein Aach-Linzer durch und durch. In der E-Jugend hat der inzwischen 27 Jahre alte Rechtsverteidiger beim TSV mit dem Fußballspielen angefangen – wo er auch heute noch spielt. Warum er sich noch nie mit einem Klubwechsel beschäftigt hat und warum die Bezirksliga Bodensee für ihn Jahr für Jahr reizvoll bleibt, lesen Sie im zweiten Teil unserer Serie.

Voller Einsatz: Simon Nesensohn (links) gibt seit Jahren für den Bezirksligisten TSV Aach-Linz in jedem Spiel alles – wie hier im Duell mit Sven Dieterle, der, als das Foto entstand, für den FC Öhningen-Gaienhofen spielte. | Bild: Peter Pisa

Folge 3: Niklas Gasser, SG Reichenau/R.-Waldsiedlung

Diese Strecke radelt Nico Gasser wie im Schlaf. Hunderte Male, Tausende Male war er auf ihr im Sattel unterwegs, von seinem Zuhause auf der Reichenau bis zum Baurenhorn, einem nordwestlichen Zipfel der Insel. Bereits als dreijähriger Steppke fuhr Gasser in den dortigen Kindergarten, nur wenig später dann zur Schule – und bis heute ist der Sportplatz der SG Reichenau/R.-Waldsiedlung das Ziel des 28-Jährigen, der sich hier Woche für Woche, Monat für Monat mit seinen Kumpels zum Kicken trifft. Warum er noch lange nicht ans Aufhören denkt, hat er uns erzählt.

Nico Gasser zeigt ein Bild, auf dem er unter anderem mit Denis Flacker, David Blum, Robin Sättele und Felix Eiermann die D-Jugend-Meisterschaft 2005/06 feiert. Heute spielen die fünf Kicker gemeinsam in der ersten Mannschaft der SG Reichenau/R.-Waldsiedlung in der Bezirksliga Bodensee. | Bild: privat

Weitere Serien-Teile folgen....