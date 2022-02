Die treuen Seelen (8): Mark Burgenmeister zählt seit vielen Jahren zu den Leistungsträgern bei der SpVgg F.A.L. – ganz gleich, in welcher Liga der 30-Jährige und sein Team gerade spielen. Warum Burgenmeister, obwohl er noch nie für einen anderen Klub Fußball spielte, durchaus Verständnis für Vereinswechsel hat und wie viele Jahre er noch auf Torejagd gehen möchte.

Als Mark Burgenmeister vor gut zehn Jahren noch in der A-Jugend auf Torejagd geht, spielt die erste Mannschaft der SpVgg F.A.L. in der Kreisliga A. Im späten Frühjahr 2011 schaffen die A-Junioren der Spielvereinigung um Burgenmeister den Sprung in