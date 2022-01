Die treuen Seelen: Dass ein Fußballer während seiner ganzen Karriere einem Club treu bleibt, ist in den höheren Spielklassen selten geworden. Wir stellen in unserer Serie einige dieser außergewöhnlichen Typen vor. Dieses Mal Florian Liebegott vom Bezirksligisten FC Steißlingen.

Auf dem Bild ist ein kleiner Junge in einem weißen Trikot zu sehen, die grüne Hose fällt kurz aus, so wie es eben bis vor einigen Jahren noch in Mode war. Florian Liebegott hat die Aufnahme aus längst vergangenen Tagen in seinem Archiv gefunden.