Kann eine Zimmerdecke ein kreatives Raumelement sein? Die ganze Atmosphäre im Raum verändern? Wer sich beim Fachbetrieb Fröhlich informiert, wird schnell bemerken, dass diese Fragen mit einem klaren Ja zu beantworten sind.

Plameco ist ein Deckensystem, das 1982 von einem Schreiner entwickelt wurde. Das patentierte, einzigartige Deckensystem ermöglicht es, eine Decke in nur 1 Tag zu installieren. Als zertifizierter Plameco Fachbetrieb verhilft das Fachunternehmen Fröhlich mit den abgehängten Decken Räumen zu ganz neuem Flair.

„Wir realisieren in ganz kurzer Zeit eine neue (T)Raumdecke für unsere Kunden und haben für jeden Raum die perfekte Lösung“, freut sich Isolde Fröhlich, die gemeinsam mit ihrem Mann, dem Schreinermeister Dieter Fröhlich, Sohn Jonas und dem Mitarbeiterteam dafür sorgt, dass das Ergebnis der Raumverwandlung ihre Kunden begeistert. „Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Region verstehen wir unser Handwerk. Darauf können sich unsere Kunden verlassen.“

Eine ausführliche Beratung vor Ort ermöglicht es, für jeden Kunden eine maßgeschneiderte Lösung zu finden, die auf Wunsch auch die passende Beleuchtung beinhaltet. Dabei sind auch dem Mobiliar angepasste Farbgebungen möglich. Und das alles ohne Schmutz oder Staub. Größerer Möbel können sogar im Raum verbleiben, während die neue Decke montiert wird. Die Decke ist lichtecht und pflegeleicht.

Spanndecken von Plameco bestehen aus hochwertigem Gewebe und sind feuchtigkeits- und schimmelabweisend. Diese Eigenschaften machen sie auch für die feuchtesten Bereiche im Haus wie Bad und Küche ideal. Weiterer Vorteil: Möglicherweise kann durch harte Oberflächen im Wohnzimmer ein Echo oder Nachhall entstehen. Diese unerwünschten Geräusche machen es schwierig zu entspannen oder sich gegenseitig zu verstehen. Eine akustische Plameco-De-

cke reduziert das Echo oder den Nachhall deutlich und macht das Wohnzimmer wieder zu einer Oase der Ruhe. Fast alle verwendeten Materialien sind zudem wiederverwertbar.

Wer sich das noch nicht so richtig vorstellen kann, besucht am besten einen der Ausstellungsräume des Fachbetriebs Fröhlich in Unteruhldingen, Wald bei Meßkirch oder Neuhausen ob Eck. In Wald kann man sich immer mittwochs von 15 bis 18 Uhr und in Unteruhldingen donnerstags von 15 bis 18 Uhr und nach telefonischer Absprache direkt über die Vorteile des Deckensystems informieren. „Wir stehen für die Beratung gerne zur Verfügung, - in den Ausstellungen und bei Interessenten zuhause - und finden bei der Vielzahl von Möglichkeiten garantiert auch die ideale Lösung für alle Räume“, versichert Isolde Fröhlich.

Plameco-Spanndecken Fachbetrieb Fröhlich

78579 Neuhausen ob Eck

88690 Unteruhldingen

88639 Wald bei Meßkirch

Telefon: 07556/ 286 99 55 und 07777/ 939 56 78

Mail: if@froehlich-moebel.de

www.plameco.de/bodensee-sigmaringen