Ab Montag, 27. April, gilt in ganz Deutschland eine Maskenpflicht. Auch in Baden-Württemberg müssen Mund und Nase in Geschäften, Bussen und Bahnen bedeckt werden, um die weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verlangsamen.

Wo gibt es in der Region Masken zu kaufen?

Wer sich seine Alltagsmasken nicht selbst nähen oder basteln kann, wird derzeit in vielen Geschäften in der Region fündig. Darüber hinaus gibt es auch zahlreiche Vereine und Privatpersonen, die sich ehrenamtlich an die Nähmaschinen setzen, um die Menschen mit Mund-Nasen-Masken zu versorgen.

In diesem Artikel bündeln wir für Sie verschiedene Angebote aus der ganzen SÜDKURIER-Region. Die Liste erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Außerdem können wir nicht gewährleisten, dass an allen hier vorgestellten Stellen zu jeder Zeit Masken verfügbar sind.

Kreis Konstanz

Wer in Konstanz nach einem Mundschutz für den Alltag sucht, sollte vor allem Apotheken ansteuern. Ihnen kommt in der Konzilstadt eine besondere Bedeutung bei der Versorgung mit Masken zu. Nach SÜDKURIER-Informationen sind die meisten Apotheken in diesem Bereich gut aufgestellt und erwarten keine dauerhaften Engpässe.

Darüber hinaus verkaufen mehrere andere Geschäfte in Konstanz Masken für den Alltag. Eine Liste haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Auch im Hegau bieten viele Läden jetzt Mund-Nasen-Schutze als Sonderposten an. Wir haben recherchiert und aufgelistet, wer im Moment alles Masken verkauft oder verteilt.

Schwarzwald

In Villingen haben bereits vor dem Beschluss zur Maskenpflicht einige Geschäfte Mund-Nasen-Schutz angeboten. Weitere hatten angekündigt, möglichst schnell nachzuziehen.

Außerdem fertigt Gisela Engelke im Ifängle Masken an, die sie vor ihrem Haus im Fohlenweg an einer Wäscheleine aufhängt. Gegen eine Spende von zwei Euro können die Gesichtsbedeckungen dort mitgenommen werden.

Bodenseekreis

In Friedrichshafen gibt es einige Schneidereien und Geschäfte, die Mund-Nasen-Masken verkaufen. Die Preise für die Behelfs-Mundschutze variieren.

Auch in Markdorf werden Masken in Apotheken, Drogerien und teilweise auch in Baumärkten angeboten. Da der Mundschutz dort jedoch aufgrund der hohen Nachfrage oft ausverkauft ist, haben wir uns nach weiteren Bezugsquellen im Stadtgebiet umgesehen – und sind fündig geworden.

werden Masken in Apotheken, Drogerien und teilweise auch in Baumärkten angeboten. Da der Mundschutz dort jedoch aufgrund der hohen Nachfrage oft ausverkauft ist, haben wir uns umgesehen – und sind fündig geworden. In Meersburg hat Martina Wabro, Ladenbetreiberin im Fährhaus, ihre Produktion auf Mund-Nasen-Masken umgestellt. Einfarbige kosten fünf Euro, bunte sechs. Interessierte können die Masken bei ihr abholen oder bestellen .

hat Martina Wabro, Ladenbetreiberin im Fährhaus, ihre Produktion auf Mund-Nasen-Masken umgestellt. Einfarbige kosten fünf Euro, bunte sechs. . In Überlingen bieten unter anderem die Änderungsschneiderei Bodenser am Münsterplatz und „Der Stoffladen“ in der Lindenstraße Alltagsmasken an.

Hochrhein

Wie derzeit überall sind auch in Waldshut-Tiengen Mund- und Nasen-Masken zum Schutz vor dem Coronavirus stark gefragt. Die Bedeckungen sind unter anderem in Apotheken erhältlich.

Dafür, dass Einrichtungen wie Arztpraxen, Krankenhäuser oder Pflegeheime mit Schutzausrüstung versorgt werden, kümmert sich übrigens der Führungsstab des Landkreises.