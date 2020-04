Eine Nachfrage bei Apotheken in Waldshut-Tiengen ergab am Freitag, dass ausreichend Bestände vorhanden sind. „Wir haben genug Masken vorrätig“, bestätigte etwa Steffi Fleck von der Löwen-Apotheke in Waldshut. Entsprechend der Ankündigung der baden-württembergischen Landesregierung, wonach die Schutzvorrichtungen ab Montag in bestimmten Alltagsbereichen Pflicht sind, hat eine verstärkte Nachfrage eingesetzt. „Wir wurden überrannt“, sagte auf Anfrage dieser Zeitung Janina Bergér, stellvertretende Leiterin der Tiengener Apotheke Am Seidenhof. Inhaber Dirk Geiger von der Markt-Apotheke in Tiengen gibt einen Hinweis zur Reinigung: „In den Backofen bei 70 Grad mindestens 20 Minuten lang.“

In Apotheken zu haben sind neben den einfachen sogenannten Alltagsmasken (OP-Masken) auch die mit Filter versehenen anspruchsvolleren Varianten. Auch in Drogerien sind, abhängig von der Vorratslage, Masken erhältlich. Ein Textilreinigungsgeschäft in Waldshut bietet ebenfalls Stoffabdeckungen für Mund und Nase an.