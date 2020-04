Nachdem auch in Baden-Württemberg die Maskenpflicht für bestimmte Tätigkeiten eingeführt wird, ist das Tragen von Schutzmasken eines der wichtigsten Themen innerhalb der Corona-Krisenbewältigung. Die Bräunlinger Bürgerstiftung hat jetzt 100 Masken an das Seniorenzentrum gespendet.

100 Masken fürs Seniorenzentrum

Bei der Bräunlinger Näh-Kultur „Fäsmerei“ von Ursula Gehringer in der Kirchstraße hat die Bürgerstiftung 450 Schutzmasken in Auftrag gegeben. Von diesen werden 100 Masken hauptsächlich für das Personal des Seniorenzentrums kostenlos zu Verfügung gestellt. Weitere Masken sind für Bräunlinger Kindergärten und die Schulen vorgesehen.

Verkauf im Café „Zähringerstuben“

Zu kaufen sind die restlichen Schutzmasken beim Café „Zähringerstuben“ Gehringer in der Zähringerstraße und bei Ursula Gehringer zum Stückpreis von zwei Euro je Maske.

„Großzügige Subventionierung“

„Dieser Verkaufspreis ist nur durch eine großzügige Subventionierung und ehrenamtliche Arbeit durch die Bürgerstiftung möglich geworden“, sagte Vorsitzender Jürgen Guse. Er wies auch darauf hin, dass pro Person nur zwei Masken verkauft werden können und nur dafür der von der Bürgerstiftung subventionierte Betrag von zwei Euro gelte. Einige der Masken sind mit dem Bräunlinger Logo versehen.

Willkommene Unterstützung

Bianca Braunersreuter, die Einrichtungsleiterin des Seniorenzentrums, freute sich sehr über die großzügige Maskenspende der Bürgerstiftung und dankte für die willkommene Unterstützung für das Personal des Wohnheimes.

Die Bräunlinger Bürgerstiftung wurde im Jahre 2005 mit 29 Mitgliedern gegründet. Durch in ihrer Satzung genau festgelegte Unterstützungen will die Bürgerstiftung in Not geratene Bürger in ihrer aktuell schwierigen Situation helfen. Durch viele Aktionen, Spenden und auch Zustiftungen hat die Bürgerstiftung ihr Stammkapital immer weiter erhöhen können.

Nur mit den Zinsen dürfen Unterstützungsleistungen gewährt werden. Das Stammkapital darf nicht verwendet werden. Aktuell ist Jürgen Guse Vorsitzender des Stiftungsvorstandes und Steffen Würth Vorsitzender des Stiftungsrates.