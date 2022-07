Fußball: Den 16 Mannschaften der Landesliga, Staffel 3, bleibt in diesem Jahr kaum Zeit zum Verschnaufen. Bereits in gut drei Wochen, am Wochenende 6./7. August, startet die neue Punktspiel-Saison 2022/23.

Für Verbandsliga-Absteiger DJK Donaueschingen hat der neue Spielplan gleich zu Beginn zwei Derbys parat. Am Sonntag, 7. August, empfangen die Baaremer den FC Bad Dürrheim und eine Woche später geht es zum Aufsteiger FC Königsfeld. Diese Paarung gibt es schon zwei Wochen zuvor im südbadischen Verbandspokal an gleicher Stelle.

Die Königsfelder starten mit einem Auswärtsspiel am 6. August beim SC Gottmadingen-Bietingen in die Punkterunde. Der FC Neustadt empfängt am gleichen Tag die SG Dettingen-Dingelsdorf und der fünfte der fünf Landesligisten aus dem Bezirk Schwarzwald, der FC Gutmadingen, gastiert beim Hegauer FV.

Die erste Hälfte der Landesliga-Saison endet am 20. November mit dem 16. Spieltag. Rückrundenstart ist am 11. März und Saisonende am 10. Juni. Mittwoch-Spieltage sind keine eingeplant.

Bezirksliga Schwarzwald startet spät

Die Punktspielpause für die 18 Schwarzwälder Bezirksligisten dauert um einiges länger. Im Bezirksoberhaus wird es erstmals am Freitag, 26. August, ernst. Mit dem Saisoneröffnungsspiel zwischen Aufsteiger SG Eintracht Neukirch-Gütenbach und Landesliga-Absteiger FC Furtwangen steigt an diesem Tag auf dem Gütenbacher Sommerberg ein Spiel, das eine vierstellige Zuschauerzahl anlocken könnte.

Einen Tag später stehen vier weitere Partien auf dem Programm. Der SV Geisingen empfängt Aufsteiger SG Riedöschingen/Hondingen, die DJK Villingen den SV Hölzlebruck, der FC Löffingen den SV Hinterzarten und der FC Schonach den FV Tennenbronn. Mit vier Begegnungen wird am Sonntag, 28. August, der 1. Bezirksliga-Spieltag abgeschlossen. Die Paarungen lauten: FC Pfaffenweiler gegen SV Aasen, SG Marbach/Rietheim gegen FC Hochemmingen, TuS Bonndorf gegen FC Bräunlingen und FV Möhringen gegen SG Riedböhringen/Fützen.

Obwohl die Bezirksliga erst Ende August startet, wartet auf die Teams mit je 34 Punktspielen eine kräftezehrende Saison. Die letzten Partien vor der Winterpause sind für 3./4. Dezember geplant. Am 4. März wird die Saison fortgesetzt und endet am Samstag, 10. Juni. Mittwoch-Spiele sind keine terminiert. Dafür gibt es unter anderem am 1. Oktober (Samstag) und 3. Oktober (Montag) einen Doppelspieltag. Zudem warten auf die Bezirksligisten komplette Spieltage an Allerheiligen (Dienstag, 1. November), am Ostersamstag (8. April), am Tag der Arbeit (Montag, 1. Mai) und Pfingstmontag (29. Mai).

